Дурнев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1929
Дата смерти10.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1955
Дочь: Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Дурнева Полина Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1964
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Дурнева Полина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.2001
Кужорская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)