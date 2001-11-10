Дурнев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1929

Дата смерти

10.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1955

Дочь: Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Дурнева Полина Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1964

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Дурнева Полина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнева Полина Васильевна

Смерть
10.11.2001
Кужорская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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