Булдаков Влас Емильянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдаков Влас Емильянов

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Место рождения

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.02.1787 ст.

Дата смерти

09.05.1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1785 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1787 ст.

Отец: Булдаков Емильян Агапов

Мать: не указана

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Татьяна Осиповна

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Татьяна Осиповна

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.12.1812 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Татьяна Осиповна

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Татьяна Осиповна

Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1818 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булдакова Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Летягина Параскева Власова

Мать ребёнка: Булдакова Татьяна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Татьяна Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.05.1852 ст.
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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