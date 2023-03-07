Булдаков Влас Емильянов
Место рождения
Дата рождения05.02.1787 ст.
Дата смерти09.05.1852 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1787 ст.
Отец: Булдаков Емильян Агапов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1805
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
07.12.1812 ст.
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
08.08.1818 ст.
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Летягина Параскева Власова
Мать ребёнка: Булдакова Татьяна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1852 ст.