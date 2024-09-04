Алгазин Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771 ст.
Дата смерти1794 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: Алгазин Андрей Иванович
Мать: Алгазина Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: (Алгазина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Алгазина Евдокия Петрова
Смерть
1794 ст.