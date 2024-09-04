Алгазин Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

1794 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Алгазин Андрей Иванович

Мать: Алгазина Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Евдокия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: (Алгазина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Алгазина Евдокия Петрова

Смерть
1794 ст.

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