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Иван Никифоров

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Место рождения

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Никифор Мартинов

Мать: Устинья

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Аксинья Иванова

Мать ребёнка: ?

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Игнат Иванов

Мать ребёнка: ?

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кирей (Кирилл) Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Анисим Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1837

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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