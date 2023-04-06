Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Никифор Мартинов
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Аксинья Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Игнат Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Анисим Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
Рождение ребёнка
17.01.1837
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно