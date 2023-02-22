Осьмушников Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1902
Дата смерти13.11.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1936
Рождение ребёнка
02.12.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1964
Похороны
Неизвестно