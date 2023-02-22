Осьмушников Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсьмушников Иван Петрович

Осьмушников Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1902

Дата смерти

13.11.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осьмушников Татьяна Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осьмушников Татьяна Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осьмушников Татьяна Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осьмушников Татьяна Васильевна

Смерть
13.11.1964
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close