Епистиния Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парфен Терентьевич
Отец ребёнка: Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Терентьевна
Отец ребёнка: Терентий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно