Епистиния Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епистиния Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфен Терентьевич

Отец ребёнка: Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Терентьевна

Отец ребёнка: Терентий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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