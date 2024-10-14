Неудачин Иван Михайлович
мужской, родился 06.01.1866
умер 16.04.1903
ОтецНеудачин Михаил Иванович1832 г.р.
МатьНеудачина (Соснина) Наталья Ивановна1838 г.р.
Супруги
Дети
(Неудачина) Анастасия Ивановна07.01.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: (Неудачина) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Неудачина (Серебренникова) Анна Петровна
Смерть
16.04.1903