Неудачин Иван Михайлович 06.01.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Неудачин Иван Михайлович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 06.01.1866

умер 16.04.1903

Отец
Неудачин Михаил Иванович1832 г.р.
Мать
Неудачина (Соснина) Наталья Ивановна1838 г.р.
Супруги
Неудачина (Серебренникова) Анна Петровна1775 г.р.
Дети
(Неудачина) Анастасия Ивановна07.01.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1866

Отец: Неудачин Михаил Иванович

Мать: Неудачина (Соснина) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина (Серебренникова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: (Неудачина) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Неудачина (Серебренникова) Анна Петровна

Смерть
16.04.1903

Причина смерти: от чахотки | Воскресенское кладбище

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