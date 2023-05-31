Игнатьев Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев ? Егорович
Мать ребёнка: Игнатьева Агафья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно