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Игнатьев Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев ? Егорович

Мать ребёнка: Игнатьева Агафья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева Агафья Дмитриевна

Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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