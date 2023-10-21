Лодонкина-Калинина (Горшкова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Горшков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Калинин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодонкин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Лодонкин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лодонкин Николай