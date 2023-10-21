Лодонкина-Калинина (Горшкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодонкина-Калинина (Горшкова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Горшков Иван

Мать: Трифонова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Калинин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодонкин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Лодонкин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодонкин Николай

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