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Черноглазов Петр Тихонов

Место рождения

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Ромашкинская волость, село Бобровка (Сергеевка тож)

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Черноглазов Тихон Алексеев

Мать: Черноглазова Авдотья Дмитриева

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Ромашкинская волость, село Бобровка (Сергеевка тож)
Рождение ребёнка
23.12.1882

Сын: Черноглазов Зот Петрович

Мать ребёнка: Черноглазова Евдокия Варлаамова

Самарская губерния, Бузулукский уезд, Ромашкинская волость, село Бобровка (Сергеевка тож)
Смерть
Неизвестно
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