Черноглазов Петр Тихонов
Место рожденияСамарская губерния, Бузулукский уезд, Ромашкинская волость, село Бобровка (Сергеевка тож)
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Ромашкинская волость, село Бобровка (Сергеевка тож)
Рождение ребёнка
23.12.1882
Мать ребёнка: Черноглазова Евдокия Варлаамова
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Ромашкинская волость, село Бобровка (Сергеевка тож)
Смерть
Неизвестно