Тюменцев Иов (Ивойло) Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцев Иов (Ивойло) Прохорович

Место рождения

Бобровский, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

Между 1746 и 1747 ст.

Дата смерти

После 1824

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1747 ст.

Отец: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)

Мать: Тюменцева Жена Прохора

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Упоминание
1747 ст.
Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Уже село. Ревизская сказка - полгода. РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.309
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Тюменцева Елена Иовна

Мать ребёнка: Тюменцева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Тюменцева Екатерина Иовна

Мать ребёнка: Тюменцева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Тюменцева Васса Иовна

Мать ребёнка: Тюменцева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Тюменцев Иван Иович

Мать ребёнка: Тюменцева Агафья Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 89 лет вдовец ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.513об дом 226
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюменцева Агафья Ивановна

Смерть
После 1824
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