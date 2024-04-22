Тюменцев Иов (Ивойло) Прохорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1746 и 1747 ст.
Дата смертиПосле 1824
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1746 и 1747 ст.
Упоминание
1747 ст.
Уже село. Ревизская сказка - полгода. РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.309
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Тюменцева Елена Иовна
Мать ребёнка: Тюменцева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Тюменцева Екатерина Иовна
Мать ребёнка: Тюменцева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Тюменцева Васса Иовна
Мать ребёнка: Тюменцева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Тюменцев Иван Иович
Мать ребёнка: Тюменцева Агафья Ивановна
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 89 лет вдовец ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.513об дом 226
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1824