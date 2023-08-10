Рудая Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Надричная (Рудая) Ульяна Авксентьевна
Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Рудый Емельян Авксентьевич
Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.
Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)
Рождение ребёнка
05.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)
Рождение ребёнка
06.03.1910 ст.
Дочь: Рудая Христина Авксентьевна
Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)
Смерть
Неизвестно