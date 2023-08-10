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Рудая Екатерина Михайловна

Место рождения

Краснополь, Житомирська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснополь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Надричная (Рудая) Ульяна Авксентьевна

Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Рудый Емельян Авксентьевич

Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Рудый Федот Авксентьевич

Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Рудый Петр Авксентьевич

Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.

Сын: Рудый Федор Авксентьевич

Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.05.1904 ст.

Сын: Рудый Иван Авксентьевич

Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.03.1910 ст.

Дочь: Рудая Христина Авксентьевна

Отец ребёнка: Рудый Авксентий Кириллович (Корнеевич)

Краснополь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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