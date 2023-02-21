Давид Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти13.01.1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1752
Сын: Иван Давидов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Тимофей Давидов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Стефан Давидов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Евпатий Давидов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
13.01.1793