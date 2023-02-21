Давид Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавид Васильев

Давид Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

13.01.1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1752

Сын: Иван Давидов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Тимофей Давидов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Стефан Давидов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Евпатий Давидов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
13.01.1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close