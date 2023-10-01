Прокофьева Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1887 ст.

Дочь: Прокофьева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.01.1892 ст.

Сын: Прокофьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Прокофьева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.

Сын: Прокофьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.05.1900 ст.

Дочь: Прокофьева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1903 ст.

Дочь: Прокофьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Павел Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Иван Прокофьевич

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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