Тайшихина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайшихин Данила Викторович
Отец ребёнка: Тайшихина Виктор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1848
Дочь: (Тайшихина) Гликерия Викторовна
Отец ребёнка: Тайшихина Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
06.09.1849
Отец ребёнка: Тайшихина Виктор Семёнович
Рождение ребёнка
01.04.1852
Дочь: (Тайшихина) Александра Викторовна
Отец ребёнка: Тайшихина Виктор Семёнович
Смерть
Неизвестно