Тайшихина Параскева Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тайшихина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайшихин Данила Викторович

Отец ребёнка: Тайшихина Виктор Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайшихина Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
07.05.1848

Дочь: (Тайшихина) Гликерия Викторовна

Отец ребёнка: Тайшихина Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
06.09.1849

Сын: Тайшихин Яким Викторович

Отец ребёнка: Тайшихина Виктор Семёнович

Рождение ребёнка
01.04.1852

Дочь: (Тайшихина) Александра Викторовна

Отец ребёнка: Тайшихина Виктор Семёнович

Смерть
Неизвестно

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