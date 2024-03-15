Гаголкина (Грачёва) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаголкина (Грачёва) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1927

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: Грачёв Степан

Мать: Грачёва Евдокия

Рождение ребёнка
13.12.1946

Дочь: Максимюк Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Гаголкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
07.01.1949

Сын: Гаголкин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Гаголкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Гаголкин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Гаголкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.04.1955

Дочь: Мамаева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Гаголкин Василий Яковлевич

Смерть
1996
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