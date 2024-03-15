Гаголкина (Грачёва) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1927
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Отец: Грачёв Степан
Мать: Грачёва Евдокия
Рождение ребёнка
13.12.1946
Дочь: Максимюк Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Гаголкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
07.01.1949
Сын: Гаголкин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Гаголкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Гаголкин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Гаголкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.04.1955
Дочь: Мамаева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Гаголкин Василий Яковлевич
Смерть
1996