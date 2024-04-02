Мейерова (Раюнец) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейерова (Раюнец) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1889

Дата смерти

17.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1889

Отец: Раюнец Леопольд Антонович

Мать: Раюнец Александра

Бракосочетание
1914

Муж: Мейеров Сергей Александрович

Работа или профессия
По 1914
Нижний новгород
учитель
Рождение ребёнка
19.07.1915

Сын: Мейеров Александр

Отец ребёнка: Мейеров Сергей Александрович

Образование
Неизвестно
частная гимназия
среднее
Место жительства
Неизвестно
ул. Юрьевская (ул. Дунаева)
Смерть
17.04.1982
г. Горький
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