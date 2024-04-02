Мейерова (Раюнец) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1889
Дата смерти17.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1889
Отец: Раюнец Леопольд Антонович
Мать: Раюнец Александра
Бракосочетание
1914
Работа или профессия
По 1914
Нижний новгород
учитель
Рождение ребёнка
19.07.1915
Сын: Мейеров Александр
Отец ребёнка: Мейеров Сергей Александрович
Образование
Неизвестно
частная гимназия
среднее
Место жительства
Неизвестно
ул. Юрьевская (ул. Дунаева)
Смерть
17.04.1982
г. Горький