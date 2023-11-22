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(Залешина) Степанида Елисеевна
(Залешина) Степанида Елисеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Залешин Елисей Леонтьевич
1792 г.р.
Мать
(Залешина) Василиса
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Залешин Елисей Леонтьевич
Мать:
Василиса
Смерть
Неизвестно
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