Дубинец Алексей Зиновьевич
Место рожденияС.Верхне-Белозерское Мелитопольского уезда Таврической Губернии
Дата рождения1906
Дата смерти05.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
С.Верхне-Белозерское Мелитопольского уезда Таврической Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусак Анна (Наталья)
Смерть
05.07.1944
Похоронен В братской могиле на территории Белоруссии