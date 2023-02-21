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Дубинец Алексей Зиновьевич

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Место рождения

С.Верхне-Белозерское Мелитопольского уезда Таврической Губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

05.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

С.Верхне-Белозерское Мелитопольского уезда Таврической Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусак Анна (Наталья)

Смерть
05.07.1944
Похоронен В братской могиле на территории Белоруссии
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