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Зиновьев Григорий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1896

Отец: Зиновьева Прохорович

Мать: Зиновьев Александра Сергеева

Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Чуйков Анна Егоровна

Мать ребёнка: Зиновьев Фёкла Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.07.1918

Дочь: Ложкин Олимпиада Егоровна

Мать ребёнка: Зиновьев Фёкла Дмитриевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зиновьев Моисей Егорович

Мать ребёнка: Зиновьев Фёкла Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Нуждин Мария Егоровна

Мать ребёнка: Зиновьев Фёкла Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьев Фёкла Дмитриевна

Смерть
1942
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