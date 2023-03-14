Зиновьев Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1896
Отец: Зиновьева Прохорович
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Чуйков Анна Егоровна
Мать ребёнка: Зиновьев Фёкла Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.07.1918
Дочь: Ложкин Олимпиада Егоровна
Мать ребёнка: Зиновьев Фёкла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Зиновьев Фёкла Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Нуждин Мария Егоровна
Мать ребёнка: Зиновьев Фёкла Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942