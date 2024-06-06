Азарёнок Елена
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
1891
Сын: Азарёнок Григорий
Отец ребёнка: Азарёнок Куприян
Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
1900
Сын: Азарёнок Емельян
Отец ребёнка: Азарёнок Куприян
Рождение ребёнка
25.02.1909
Сын: Азарёнок Григорий
Отец ребёнка: Азарёнок Куприян
Смерть
Неизвестно
Лепель, Беларусь
Похороны
Неизвестно
д. Веребки