Азарёнок Елена Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАзарёнок Елена

Азарёнок Елена

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
1891

Сын: Азарёнок Григорий

Отец ребёнка: Азарёнок Куприян

Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
1900

Сын: Азарёнок Емельян

Отец ребёнка: Азарёнок Куприян

Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Азарёнок Григорий

Отец ребёнка: Азарёнок Куприян

Смерть
Неизвестно
Лепель, Беларусь
Похороны
Неизвестно
д. Веребки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.