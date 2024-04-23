Никифор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Андреевич

Никифор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Павел Никифорович

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Никифор Никифорович

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1899

Дочь: Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1903

Дочь: Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.