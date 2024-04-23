Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Павел Никифорович
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Никифор Никифорович
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1899
Дочь: Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
30.08.1903
Дочь: Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Евгения Александровна