Кудрявцева (Фадеева) Варвара Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Фадеева) Варвара Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

06.01.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1922

Сын: Кудрявцев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Васильевич

Орауши, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
06.01.1949
Орауши, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Стирала на речке белье. Простудилась. Умерла от воспаления легких.

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