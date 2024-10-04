Кудрявцева (Фадеева) Варвара Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти06.01.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1922
Сын: Кудрявцев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Васильевич
Смерть
06.01.1949
Стирала на речке белье. Простудилась. Умерла от воспаления легких.