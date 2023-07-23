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Демидов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1811

Дата смерти

22.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1811

Отец: Демидов Василий Львович

Мать: Демидова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Демидов Платон Александрович

Мать ребёнка: Сущева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1842

Сын: Демидов Александр Александрович

Мать ребёнка: Сущева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Демидов Николай Александрович

Мать ребёнка: Сущева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Михаил (?) Александрович

Мать ребёнка: Сущева Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сущева Надежда Николаевна

Смерть
22.07.1872
инженер-майор
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