Демидов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1811
Дата смерти22.07.1872
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1811
Отец: Демидов Василий Львович
Рождение ребёнка
17.09.1840
Сын: Демидов Платон Александрович
Мать ребёнка: Сущева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.1842
Сын: Демидов Александр Александрович
Мать ребёнка: Сущева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Демидов Николай Александрович
Мать ребёнка: Сущева Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Михаил (?) Александрович
Мать ребёнка: Сущева Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1872
инженер-майор