Солодовников Акилина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Акилина Семёновна

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Солодовников Михаил Артемонович

Отец ребёнка: Солодовников Артемон Андреевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Артемон Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
Неизвестно
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