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Кутузова Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

27.11.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.

Сын: Кутузов Потап Афанасьевич

Отец ребёнка: Кутузов Афанасий Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Кутузов Афанасий Семёнович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Афанасий Семёнович

Смерть
27.11.1899 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
29.11.1899 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
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