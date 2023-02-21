Кутузова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти27.11.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.
Сын: Кутузов Потап Афанасьевич
Отец ребёнка: Кутузов Афанасий Семёнович
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Кутузов Афанасий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1899 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
29.11.1899 ст.