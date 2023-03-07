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Трофимова Ирина Владимировна
Трофимова Ирина Владимировна
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Место рождения
Кунгур
, город Кунгур, Пермский край
Дата рождения
01.01.1985
Пол
Женский
Отец
Трофимов Владимир Петрович
1953 г.р.
Мать
Трофимова Мария Александровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1985
Отец:
Трофимов Владимир Петрович
Мать:
Трофимова Мария Александровна
Кунгур
, город Кунгур, Пермский край
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