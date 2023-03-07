Трофимова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Ирина Владимировна

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

01.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1985

Отец: Трофимов Владимир Петрович

Мать: Трофимова Мария Александровна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
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