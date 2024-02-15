Одинцова (Арзамаскина) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.2010
Сын: Голомазов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Голомазов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
26.02.2012
Дочь: Голомазова Ксенья Александровна
Отец ребёнка: Голомазов Александр Сергеевич