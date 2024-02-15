Одинцова (Арзамаскина) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Арзамаскина) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голомазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.08.2010

Сын: Голомазов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Голомазов Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.2012

Дочь: Голомазова Ксенья Александровна

Отец ребёнка: Голомазов Александр Сергеевич

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