Козьма Елуфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьма Елуфимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1701 г.р.
1703 г.р.
1696 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Елуфим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Аврам Козмин

Мать ребёнка: Фекла Герасимова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Козьма Козмин

Мать ребёнка: Фекла Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фирсова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1770
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