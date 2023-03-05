Козьма Елуфимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Елуфим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Аврам Козмин
Мать ребёнка: Фекла Герасимова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Козьма Козмин
Мать ребёнка: Фекла Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фирсова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Герасимова
Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1770