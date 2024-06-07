Дресвяникова (Кислухина) Марья Малаховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723
Сын: Дресвяников Кирило Трифонович
Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич
Рождение ребёнка
1724
Сын: Дресвяников Иван Трифонович
Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Шишкина (Дресвяникова) Устинья Трифоновна
Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Дресвяников Кондратий Трифонович
Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Дресвяников Антипа Трифонович
Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич
Смерть
Неизвестно