Дресвяникова (Кислухина) Марья Малаховна 1697 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Кислухина) Марья Малаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Трифон Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Сын: Дресвяников Кирило Трифонович

Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич

Рождение ребёнка
1724

Сын: Дресвяников Иван Трифонович

Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Шишкина (Дресвяникова) Устинья Трифоновна

Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Дресвяников Кондратий Трифонович

Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Дресвяников Антипа Трифонович

Отец ребёнка: Дресвяников Трифон Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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