Ермаков Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1950

Дата смерти

10.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Сын: Ермаков Валерий Викторович

Мать ребёнка: Бикбаева Расима Шамсиевна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Ермаков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Бикбаева Расима Шамсиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикбаева Расима Шамсиевна

Смерть
10.09.2021
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