Ермаков Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1950
Дата смерти10.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Сын: Ермаков Валерий Викторович
Мать ребёнка: Бикбаева Расима Шамсиевна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Ермаков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Бикбаева Расима Шамсиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2021