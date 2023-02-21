Кустова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1929
Дочь: Смелова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Кустов Константин Александрович
Посулово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Кустов Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докучаева Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Кустов Константин Александрович
Смерть
1938