Кустова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1929

Дочь: Смелова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Кустов Константин Александрович

Посулово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Кустов Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докучаева Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Кустов Константин Александрович

Смерть
1938
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