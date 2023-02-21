Батурин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Семен Логинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Игорь Александрович
Мать ребёнка: Батурина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Батурина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Александр Александрович
Мать ребёнка: Батурина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Батурина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савелова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Батурина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батурина Вера
Смерть
Неизвестно