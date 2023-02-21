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Батурин Александр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батурин Семен Логинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Игорь Александрович

Мать ребёнка: Батурина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Батурина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Александр Александрович

Мать ребёнка: Батурина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Батурина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савелова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Батурина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурина Вера

Смерть
Неизвестно
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