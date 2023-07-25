Зидханов Тимерхан Зидханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зидханов Тимерхан Зидханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1958

Дочь: Зидханова (Сафина) Физалия Тимерхановна

Мать ребёнка: (Гараева) Жаухар Ахмадгараевна

Рождение ребёнка
17.08.1960

Дочь: Зидханова (Давлешина) Сажида Тимерхановна

Мать ребёнка: (Гараева) Жаухар Ахмадгараевна

Рождение ребёнка
06.02.1963

Сын: Зидханов Фазыл Тимерханович

Мать ребёнка: (Гараева) Жаухар Ахмадгараевна

Рождение ребёнка
16.02.1967

Сын: Зидханов Фирдинант Тимерханович

Мать ребёнка: (Гараева) Жаухар Ахмадгараевна

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