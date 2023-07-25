Зидханов Тимерхан Зидханович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1958
Дочь: Зидханова (Сафина) Физалия Тимерхановна
Мать ребёнка: (Гараева) Жаухар Ахмадгараевна
Рождение ребёнка
17.08.1960
Дочь: Зидханова (Давлешина) Сажида Тимерхановна
Мать ребёнка: (Гараева) Жаухар Ахмадгараевна
Рождение ребёнка
06.02.1963
Сын: Зидханов Фазыл Тимерханович
Мать ребёнка: (Гараева) Жаухар Ахмадгараевна
Рождение ребёнка
16.02.1967
Сын: Зидханов Фирдинант Тимерханович
Мать ребёнка: (Гараева) Жаухар Ахмадгараевна