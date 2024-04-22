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Толстова Наталья Семеновна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Толстов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Толстов Андрей Алексеевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1852

Муж: Толстов Андрей Алексеевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Толстов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Толстов Андрей Алексеевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Толстов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Толстов Андрей Алексеевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Толстова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Толстов Андрей Алексеевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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