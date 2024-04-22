Толстова Наталья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Толстов Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1853
Сын: Толстов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Толстов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Толстов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Толстов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Толстова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Толстов Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно