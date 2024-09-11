(Манзурова) Екатерина (Патусь Кетерни) (Патусь Кетерни) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно