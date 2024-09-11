(Манзурова) Екатерина (Патусь Кетерни) (Патусь Кетерни) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манзурова) Екатерина (Патусь Кетерни) (Патусь Кетерни) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манзуров Петр (Патуз) Демьянович

Мать: (Митюкова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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