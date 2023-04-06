Соколова Анна Артемьевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1887
Отец: Соколов Артемий Павлович
Мать: Соколова Елена Архиповна
Крещение
18.10.1887
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещена в Андогской Богоявленской Церкви Череповецкого уезда Новгородской губернии Восприемник - крестьянка деревни Куликово Параскева Спиридонова
Смерть
Неизвестно