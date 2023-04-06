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Соколова Анна Артемьевна

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Место рождения

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1887

Отец: Соколов Артемий Павлович

Мать: Соколова Елена Архиповна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
18.10.1887
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещена в Андогской Богоявленской Церкви Череповецкого уезда Новгородской губернии Восприемник - крестьянка деревни Куликово Параскева Спиридонова
Смерть
Неизвестно
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