Довыденко (Довыденко) Федора Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуляк (давиденко) Евдокия Лазаревна
Отец ребёнка: Довыденко Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джурило (давиденко) Раиса Лазаревна
Отец ребёнка: Довыденко Лазарь Иванович
Смерть
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область