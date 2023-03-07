Довыденко (Довыденко) Федора Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовыденко (Довыденко) Федора Григорьевна

Довыденко (Довыденко) Федора Григорьевна

avatar

Место рождения

Новоподгородное, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоподгородное, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довыденко Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуляк (давиденко) Евдокия Лазаревна

Отец ребёнка: Довыденко Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джурило (давиденко) Раиса Лазаревна

Отец ребёнка: Довыденко Лазарь Иванович

Смерть
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close