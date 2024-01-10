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Malve Aare
Malve Aare
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1972
Пол
Мужской
Отец
Malve Vello
1913 г.р.
Мать
Malve (Kaevats) Ella
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Malve Vello
Мать:
Malve Ella
Смерть
1972
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