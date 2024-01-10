Malve Aare — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Malve Aare

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Malve Vello

Мать: Malve Ella

Смерть
1972
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