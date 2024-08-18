Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна

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Место рождения

Кличев, Кличевский район, Могилёвская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

03.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Изох Иван

Мать: не указана

Кличев, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изох Михаил Петрович

Отец ребёнка: Изох Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изох Виталий Петрович

Отец ребёнка: Изох Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изох Пётр Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1937

Сын: Изох Евгений Петрович

Отец ребёнка: Изох Пётр Иванович

Дмитриевка-2, Кличевский район, Могилёвская область
Смерть
03.12.1990

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