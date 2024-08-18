Изох (Изох) Анна (Ганна) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти03.12.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изох Михаил Петрович
Отец ребёнка: Изох Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Изох Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изох Пётр Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1937
Отец ребёнка: Изох Пётр Иванович
Дмитриевка-2, Кличевский район, Могилёвская область
Смерть
03.12.1990