Диментий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Иосиф Александрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1891
Жена: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
11.01.1892
Сын: Пётр Демьянович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
12.04.1893
Сын: Иван Демьянович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1895
Сын: Никанор Демьянович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1898
Дочь: Анна Демьяновна
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
26.02.1900
Дочь: Евдокия Демьяновна
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около ?.06.1902
Дочь: Агрипина Демьяновна
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
25.01.1904
Сын: Семён Демьянович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна