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Диментий Иосифович

Место рождения

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иосиф Александрович

Мать: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
15.02.1891

Жена: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
11.01.1892

Сын: Пётр Демьянович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1893

Сын: Иван Демьянович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1895

Сын: Никанор Демьянович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1898

Дочь: Анна Демьяновна

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1900

Дочь: Евдокия Демьяновна

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Около ?.06.1902

Дочь: Агрипина Демьяновна

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Семён Демьянович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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