Исаева (Казеева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Казеева) Валентина Николаевна

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Место рождения

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

17.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1961

Отец: Казеев Николай

Мать: Казеева Александра

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.05.1980

Сын: Исаев Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Исаев Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1990

Сын: Исаев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Исаев Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Исаев Юрий Васильевич

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