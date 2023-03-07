Исаева (Казеева) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1961
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1961
Отец: Казеев Николай
Мать: Казеева Александра
Рождение ребёнка
05.05.1980
Сын: Исаев Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Исаев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1990
Отец ребёнка: Исаев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Исаев Юрий Васильевич