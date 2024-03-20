Круглякова (Телюкова) Юлия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглякова (Телюкова) Юлия Евгеньевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1977

Отец: Телюков Евгений Витальевич

Мать: Колесниченко Мария Владимировна

Россия
Бракосочетание
21.07.2001

Муж: Кругляков Владимир Юрьевич

Россия
Рождение ребёнка
24.11.2001

Сын: Кругляков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Кругляков Владимир Юрьевич

Москва
Рождение ребёнка
25.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кругляков Владимир Юрьевич

Россия
Место жительства
Неизвестно
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