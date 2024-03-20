Круглякова (Телюкова) Юлия Евгеньевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1977
Россия
Бракосочетание
21.07.2001
Россия
Рождение ребёнка
24.11.2001
Сын: Кругляков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кругляков Владимир Юрьевич
Москва
Рождение ребёнка
25.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кругляков Владимир Юрьевич
Россия
Место жительства
Неизвестно