Ханина (Чеснокова) Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1991
Образование
С 01.08.2008
Высшее | 410064
Бракосочетание
04.03.2016
Муж: Ханин Антон Иванович
Рождение ребёнка
14.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ханин Антон Иванович
Рождение ребёнка
05.12.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ханин Антон Иванович
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Место жительства
Неизвестно