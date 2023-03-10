Ханина (Чеснокова) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина (Чеснокова) Ксения Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1991

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1991

Отец: Чесноков Алексей Михайлович

Мать: Чеснокова Елена Рифовна

Образование
С 01.08.2008
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Высшее | 410064
Бракосочетание
04.03.2016

Муж: Ханин Антон Иванович

Рождение ребёнка
14.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханин Антон Иванович

Рождение ребёнка
05.12.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханин Антон Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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Место жительства
Неизвестно
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