(Кораблева) Манефа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кораблева) Манефа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Сорокин Василий Семёнович

Мать: Сорокина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
11.11.1946

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Барвенко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умыскин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Умыскин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умыскин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барвенко ?

Смерть
Неизвестно
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