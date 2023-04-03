(Кораблева) Манефа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
11.11.1946
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Барвенко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умыскин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Умыскин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Умыскин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барвенко ?
Смерть
Неизвестно