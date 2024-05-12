Упоров Василий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Упоров Степан Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1826 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1827 ст.
Дочь: Упорова Ольга Васильева
Мать ребёнка: Упорова (Калинина) Ксения Поликарпова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1831 ст.
Мать ребёнка: Упорова (Калинина) Ксения Поликарпова
Смерть
Неизвестно