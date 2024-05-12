Упоров Василий Степанов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Упоров Василий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Упоров Степан Афанасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1826 ст.

Жена: Упорова (Калинина) Ксения Поликарпова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1827 ст.

Дочь: Упорова Ольга Васильева

Мать ребёнка: Упорова (Калинина) Ксения Поликарпова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Упоров Николай Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1831 ст.

Сын: Упоров Николай Васильев

Мать ребёнка: Упорова (Калинина) Ксения Поликарпова

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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