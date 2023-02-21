Фролова (Чащина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Чащина) Татьяна

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Место рождения

деревня Богатырево Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

24.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1957

Отец: Игольников Александр

Мать: Чащина Ираида

деревня Богатырево Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
22.11.1977

Муж: Фролов Павел

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
15.10.1978

Дочь: Рыкунова Екатерина

Отец ребёнка: Фролов Павел

село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
24.08.1982

Сын: Фролов Алексей

Отец ребёнка: Фролов Павел

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
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