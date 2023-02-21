Фролова (Чащина) Татьяна
Место рождениядеревня Богатырево Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения24.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1957
Отец: Игольников Александр
Мать: Чащина Ираида
деревня Богатырево Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
22.11.1977
Муж: Фролов Павел
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
15.10.1978
Дочь: Рыкунова Екатерина
Отец ребёнка: Фролов Павел
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
24.08.1982
Сын: Фролов Алексей
Отец ребёнка: Фролов Павел
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас