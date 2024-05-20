Стрелов Василий Елизарович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1822 и 1825
Дата смертиМежду 1881 и 1900
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1825
Место жительства
Между 1843 и 1850
из д.Качень(Жигаловский р-н) в с. Холмогой (Заларинский р-н) в рамках Иркутской области
Бракосочетание
02.11.1862
Рождение ребёнка
11.01.1870
Мать ребёнка: Стрелова (Елохина) Евдокия Трофимовна
Смерть
Между 1881 и 1900