Стрелов Василий Елизарович Между 1822 и 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрелов Василий Елизарович

Место рождения

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Между 1822 и 1825

Дата смерти

Между 1881 и 1900

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1825

Отец: Стрелов Елизар Федоров

Мать: Стрелова (Дроздова) Анна Тимофеевна

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Между 1843 и 1850
из д.Качень(Жигаловский р-н) в с. Холмогой (Заларинский р-н) в рамках Иркутской области
Бракосочетание
02.11.1862

Жена: Стрелова (Елохина) Евдокия Трофимовна

Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.01.1870

Сын: Стрелов Савва Васильевич

Мать ребёнка: Стрелова (Елохина) Евдокия Трофимовна

Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Между 1881 и 1900
Холмогой, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

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