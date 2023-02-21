Созинов Федор ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Созинов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Созинов Илья ?
Мать ребёнка: не указана
Кировская обл., Котельничский р-н, дер. Оголиха, Отешевский сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно