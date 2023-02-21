Созинов Федор ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСозинов Федор ?

Созинов Федор ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созинов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Созинов Илья ?

Мать ребёнка: не указана

Кировская обл., Котельничский р-н, дер. Оголиха, Отешевский сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close