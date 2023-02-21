Носов Юрий Львович
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения1952
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Носов Лев Михайлович
Новосибирск
Бракосочетание
1973
Жена: скрыто настройками приватности
г Новосибирск
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Новосибирск
Похороны
?.10.2007
Заельцовское Новосибирск
Смерть
2007
г Новосибирск
Причина смерти: Несчастный случай, удар при падении