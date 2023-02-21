Носов Юрий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Юрий Львович

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Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

1952

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Носов Лев Михайлович

Мать: Полякова Людмила Васильевна

Новосибирск
Бракосочетание
1973

Жена: скрыто настройками приватности

г Новосибирск
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Новосибирск
Похороны
?.10.2007
Заельцовское Новосибирск
Смерть
2007
г Новосибирск
Причина смерти: Несчастный случай, удар при падении
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